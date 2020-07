Eerste speeldag van Proximus League: Seraing opent competitie tegen Beerschot of OH Leuven

De Proximus League start op vrijdag 21 augustus (om 19u) met een thuiswedstrijd voor Beerschot of OH Leuven, de verliezer van de promotiefinale naar 1A, tegen promovendus Seraing. Dat maakte de Pro League woensdag bekend bij de kalendervoorstelling in het Edmond Machtensstadion in Sint-Jans-Molenbeek.

OH Leuven en Beerschot werken op 2 augustus nog hun terugwedstrijd van de promotiefinale van vorig seizoen in 1B af. Nadien is bekend welk team stijgt naar 1A en welke ploeg achterblijft in 1B. De verliezer van het duel ontvangt tijdens het openingsduel in de Proximus League Seraing.

Verder is er op zaterdag 22 augustus (om 20u45) een duel tussen Waasland-Beveren, de degradant uit 1A, en Union. Op zondag (om 16u) ontvangt KMSK Deinze, vorig seizoen kampioen in de eerste amateurdivisie, RWD Molenbeek, eveneens terug in tweede klasse. Westerlo en Lommel sluiten maandagavond (om 20u) de eerste speeldag in 1B af.

De Pro League maakte tot slot ook de data bekend voor de Beker van België. De 1/32e finales, wanneer de 1B-clubs in de trommel komen, worden in het weekend van 4 tot 6 september afgewerkt. De zestiende finales, met de 1A-clubs, staan pas tussen 15 en 17 december op het programma. De finale wordt in het weekend van 24 en 25 april gespeeld.

Eerste speeldag in 1B:

Vrijdag 21 augustus:

19u: Beerschot of OH Leuven - Seraing

Zaterdag 22 augustus:

20u45: Waasland-Beveren - Union

Zondag 23 augustus:

16u: KMSK Deinze - RWDM

Maandag 24 augustus:

20u: Westerlo - Lommel