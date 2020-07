POLL. Wat vindt u van de nieuwe aftrapuren in 1A?

Het nieuwe tv-contract levert ook nieuwe aftrapuren op voor de wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar daar is niet iedereen over te spreken.

Elke speeldag in 1A wordt geopend op vrijdagavond met een match die afgetrapt wordt om 20u45. Op zaterdag staan drie duels geprogrammeerd. Die beginnen om 16u15, om 18u30 en om 20u45. Zondag zijn er voortaan vier duels op het programma (13u30, 16u00, 18u45 en 20u45). Ten opzichte van vorig seizoen is er dus een nieuw tijdslot toegevoegd op zaterdag en zondag, zodat wedstrijden in de Jupiler Pro League nooit meer op hetzelfde moment zullen plaatsvinden en de competitie zoveel mogelijk visibiliteit krijgt.

