Doe-boek voor een geslaagde thuisvakantie

Heers - De zomer van 2020 is een speciaal gevalletje. Daarom trakteert het gemeentebestuur de kinderen van de Heerse basisscholen op een zomers Doe-boek voor hun ‘staycation’.

“Dit doe-boekje staat boordevol originele ideeën en activiteiten om te genieten, te spelen en te bewegen in de eigen gemeente”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Om aan de slag te gaan heb je wel wat materiaal nodig. Op de laatste pagina vragen we de kinderen bovendien wat ze vinden dat nog beter kan in de gemeente en wat ze zouden doen als ze eens op de stoel van de burgemeester mochten zitten. Als ze dit formulier invullen en ten laatste op 31 augustus in de grijze brievenbus aan het gemeentehuis steken, maken ze kans op een cadeaubon van 25 euro. Uit alle inzendingen loten we drie winnaars. We wensen de kids alvast veel doe-boekplezier een onvergetelijke zomer.”

Frank Missotten