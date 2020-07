Op Radio 1 ontvangt Annemie Peeters (60) elke zomerse zaterdag een BV in De boshut . “Weg van alles, op zoek naar het essentiële. Iets wat Thoreau me in 1850 met Walden blijkbaar al voordeed. Al heb ik dat nog niet gelezen.” Dan maar snel meer leesvoer.

“Ik had lang iets tegen Ilja Leonard Pfeijffer, omdat ik me nu eenmaal graag afzet tegen wat iedereen goed hoort te vinden. Tot ik in De Standaard zijn columns vanuit het Genua in lockdown begon te lezen ...