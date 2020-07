Maaseik -

Dinsdag zijn er snelheidscontroles geweest in de Ophovenstraat in Neeroeteren. In de bebouwde kom (50km/uur) passeerden 232 voertuigen de camera. 39 (16,81%) reden sneller dan toegelaten. Een dag eerder was er ook al geflitst op de Weg naar As in Dorne. Daar reden 36 (13,53%) van de in totaal 266 bestuurders sneller dan de toegelaten 70 km/uur.