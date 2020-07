Paniek om niets: ‘wolf’ die scoutskamp in Kaulille opschrikt blijkt loslopende hond

Bocholt -

Kaulille (Bocholt) stond woensdagochtend in rep en roer toen een aanwezige scoutsgroep uit Mol het bericht de wereld instuurde dat een leider oog in oog met een wolf had gestaan. In de loop van de dag werd duidelijk dat het om een hond ging. “We hebben te snel gecommuniceerd, onze excuses.”