Moeten we ons zorgen maken nu aantal besmettingen niet verder daalt?

85,1. Zoveel mensen worden elke dag in ons land gemiddeld besmet met het coronavirus. Exact evenveel als de week daarvoor. Moeten we ons zorgen maken dat we dat getal niet hélemaal naar nul krijgen? “Zodra we de maatregelen te veel loslaten, zullen die cijfers terug stijgen, daar mogen we zeker van zijn”, zegt professor Steven Van Gucht.