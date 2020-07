MediaMarkt levert door een fout dure iMacs voor een paar euro

Door een fout op de website van MediaMarkt in Nederland konden klanten vorige week voor een paar euro een Apple iMac kopen van zo’n 2.000 euro. De computers werden ook bezorgd en de winkelketen eist nu dat kopers de iMacs terugsturen, of flink bijbetalen. Een aantal klanten weigert dat te doen.

Sommige kopers willen de iMacs niet terugsturen omdat ze al zijn geleverd en de koopovereenkomst in hun ogen definitief is. Juridisch adviesbureau Aliter Melius staat een aantal van hen bij. In e-mails ...