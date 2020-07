Dilsen-Stokkem -

De politie Maasland heeft maandag geflitst op de Burgemeester Henrylaan in Rotem en de Rijkweg in Dilsen. Van de 1.207 voertuigen die de camera passeerden, reden er 141 sneller dan toegelaten. De meeste overtredingen werden op de Rijksweg vastgesteld. Daar reden vijf bestuurders sneller dan 110 km/uur terwijl de maximum toegelaten snelheid 70 km/uur is. Een zesde bestuurder vloog met 151 km/uur voorbij de camera.