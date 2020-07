Huisbrouwerijen, botanische tuin en slapen in de mobilhome: tips voor wie Leuven wil verkennen

Leuven - In coronatijden blijft reizen een heikel thema en niet alle landen verwelkomen ons, Belgen, met open armen. Wat wél kan als alternatief is toerist spelen in eigen land en de wijde omgeving rond de plaatselijke kerktoren verkennen. Tips voor wie deze zomer op verkenning wil in de buurt van Leuven.

Een snuifje cultuur

Museum M geeft onderdak aan oude en nieuwe kunst die op een of andere manier verband houden met Leuven. Het is dan ook niet vreemd dat de collectie zich voornamelijk toespitst op de kunstproductie uit het Brabantse van de middeleeuwen tot de 19de eeuw. Niet alleen Constantin Meunier, Jef Lambeaux en Georges Minne komen aan bod, ook zijn er tentoonstellingen die afwisselend hedendaagse en oude meesters in de spotlights zetten.

Adres: Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Meer informatie vind je hier. Het standaardtarief voor een bezoek aan het museum bedraagt 12 euro, het reserveren van een tijdslot is verplicht. Het museum is, op woensdag na, elke dag open.

Foto: Kunstenares Nel Aerts stelde in 2019 tentoon in M-Museum.

Met de kinderen

Rondkuieren met de kinderen doe je in de oudste botanische tuin van België. De Kruidtuin werd in 1738 aangelegd door de lokale universiteit voor de studenten geneeskunde. Maar intussen is de tuin een begrip geworden voor jong en oud. In het serrecomplex van 450 vierkante meter vind je naast tal van kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, ook een verscheidenheid aan tropische en subtropische soorten.

Adres: Kapucijnenvoer 30, 3000 Leuven

Meer informatie vind je hier. Door de coronamaatregelen kan het aantal toegelaten bezoekers beperkt zijn. De toegang is gratis.

Foto: VJE

Lekker adresje

Naast een studentenstad is Leuven ook bekend als bierhoofdstad van België: een bezoek aan een zogenaamde bierbar kan dan ook niet ontbreken. Bij huisbrouwerij Domus kunnen bierliefhebbers, naast een bezoek aan de brouwerij, genieten van een lekkere hap en natuurlijk enkele huisbieren. Zo stroomt het bier rechtstreeks van de brouwerij naar het café. Twee bieren, de Con Domus en Nostra Domus, zijn het gehele jaar beschikbaar.

Adres: Tiensestraat 8, Leuven

Meer informatie vind je hier. Wie de brouwerij wil bezoeken, moet reserveren. Voor een bezoek aan het restaurant kan je online reserven tot tien personen.

Een kloosterhotel, een hele resem moderne B&B’s,...wie in Leuven wil overnachten, heeft aan keuze geen gebrek. Maar op een boogscheut van de stad kan je ook comfortabel overnachten in je eigen mobilhome. Parkeer voor slechts 15 euro per nacht je mobilhome op een mooi plekje op het provinciedomein in Kessel-Lo en geniet van alle faciliteiten die het domein jou en je gezin verschaft.

Adres: Eénmeilaan (tegenover huisnummer 199), 3010 Kessel-Lo

Meer informatie vind je hier. Voor een verblijf betaal je 15 euro per nacht, water en elektriciteit inbegrepen. Reserveren is niet vereist.

Ode aan je outfit

Studenten, bier, architecturale pareltjes, een eeuwenoude universiteit,...en winkels. Heel veel winkels. Wij hebben alvast een lokale outfit bij elkaar gewinkeld om de stad te verkennen.

1. Jurk - 119 euro bij Luz de Lux 2. Regenjas - 179 euro bij Maison 1.2.3 3. Riem - 19,99 euro bij Queens 4. Oorbellen - 99 euro bij Lies Wambacq 5. Handtas - 575 euro bij Filipa K 6. Zonnebril - 369 euro bij Laurence d’Ari. 7. Schoenen - 170 euro bij Mertens schoenen.