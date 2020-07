Riemst -

In de Kleinstraat in Riemst boort de gemeente zo’n 10 meter diepte om te controleren of de ondergrond al dan niet stabiel is. Er is een vermoeden dat er in de ondergrond een holte of een groeve kan lopen onder het openbaar domein. In totaal worden in de Kleinstraat drie boringen uitgevoerd. Daarna volgt een geofysisch onderzoek.