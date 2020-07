ROYALS. Meghan Markle werkt samen met Michelle Obama en Queen moet personeel ontslaan

Meghan Markle zal binnenkort samenwerken met Michelle Obama en actrice Priyanka Chopra. Door de coronacrisis zal de Queen heel wat mensen moeten ontslaan en koning Filip kreeg deze week een paar sokken cadeau. Een overzicht van het wel en wee in adellijke kringen.

Er zit een boeiende nieuwe uitdaging aan te komen voor Meghan Markle. Samen met actrice en goede vriendin Priyanka Chopra en de voormalige first lady Michelle Obama zal ze deelnemen aan een driedaags virtueel evenement dat wereldwijde gendergelijkheid wil promoten. Ze zal een gastspreker zijn op de Girl Up Global Leadership Summit die loopt van 13 tot 15 juli. Dat maakte de organisatie zelf bekend via sociale media.

Al voor ze met prins Harry trouwde, stond Meghan bekend als een voorvechter van vrouwenrechten. Zo sprak ze in 2015 op de Women Conference van de VN waar ze een anekdote vertelde over hoe ze als elfjarige een zeepfabrikant had aangeschreven om de seksistische reclame van het bedrijf aan te klagen. In elk geval zal haar deelname aan de top een van de eerste publieke evenementen zijn waar ze aan deelneemt sinds zij en Harry Engeland achter zich lieten en naar de Verenigde Staten verhuisden.

The present is female! 💫 But don’t take our word for it. Hear Meghan Markle, The Duchess of Sussex’s advice for global girls leaders when she takes the stage at the 2020 @GirlUp Leadership Summit, happening virtually July 13-15! Register 🎟: https://t.co/YZT6jBf6Uc #GirlsLead20 — Girl Up (@GirlUp) July 7, 2020

Koning Filip en koningin Mathilde mochten deze week op zomerkamp gaan. Filip trok naar Gent om er een taalvakantie van vzw Roeland bij te wonen, waar aan het Nederlands van een veertigtal jongeren wordt geschaafd. Opvallend genoeg kreeg hij als aandenken een paar sokken met daarop het logo van de organisatie in de handen gestopt en hij speelde ook een spelletje Pictionary mee.

Mathilde op haar beurt waagde zich onder meer aan een workshop macramé tijdens een vakantiekamp van vzw Kadee. Kadee organiseert vakantiekampen voor kinderen in armoede of in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Ze bedankte alle monitoren alvast voor hun inzet deze zomer.

De Britse koninklijke paleizen en kastelen blijven deze zomer gesloten door de gevolgen van de Covid-pandemie. Normaal krijgt alleen al Buckingham Palace jaarlijks zo’n 15 miljoen toeristen over de vloer. Een serieuze streep door de rekening van Queen Elizabeth en haar Royal Collection Trust dus. En dat heeft grote gevolgen voor heel wat van haar personeel dat ondertussen niets om handen heeft. Naar verluidt staat de job van zowat tweehonderd medewerkers op de helling.

“Mogelijk zijn we pas in 2021 weer volledig operationeel met al onze verschillende activiteiten. Als gevolg hiervan moeten we beginnen met het nemen van enkele zeer moeilijke beslissingen”, staat er te lezen in een email van Tony Johnstone-Burt, Master of the Royal Household, aan het personeel. Die werd email werd onder meer gepubliceerd door de Britse tabloidkrant The Sun.

Foto: ISOPIX

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn bezig aan een rondreis door eigen land. Ze willen daarmee de plaatselijke economie een duwtje in de rug geven nadat die hard werd getroffen de voorbije maanden. Dinsdag kwamen ze in een groente- en fruitplantage in Cieza in de regio van Murcia terecht en ze hielpen er eventjes met het plukken van fruit.

De dag ervoor verging hen veel minder rooskleurig, want toen onderbrak het koninklijk koppel zijn tour om een misviering in Madrid bij te wonen die werd opgedragen aan de vele coronaslachtoffers die in het land te betreuren vielen. Ook hun dochters prinses Leonor (14) en prinses Sofia (12) waren daarbij van de partij en waren net als hun moeder in het zwart gehuld.

Foto: ISOPIX

De Noorse koninklijke familie deelde een nieuwe foto van prinses Ingrid Alexandra op Instagram. Het feliciteerde daarmee het zestienjarig meisje met het behalen van haar diploma aan de Uranienborg School in Oslo. Na de zomer trekt ze naar een nieuwe school in de Noorse hoofdstad om daar haar studies voort te zetten.

Het koningshuis van Jordanië had reden om te vieren. Prinses Raiyah bint Al Hussein (34) is dinsdag in het huwelijksbootje gestapt met de Britse journalist Ned Donovan (25). De bruidegom is de kleinzoon van de Britse schrijver Roald Dahl. Hun huwelijk stond eerst in april gepland, maar moest door de crisis worden opgeschoven.

De ceremonie vond plaats in een tuin in Groot-Brittannië. Naast het gelukkige paar waren slechts enkele getuigen aanwezig. Het ging om de moeder van de bruid koningin Noor, de Jordaanse ambassadeur Omar Nahar en enkele familieleden van de journalist. Raiyah bint Hussein is de jongste dochter van koning Hussein van Jordanië en koningin Noor. Ze heeft twee broers, Hamzah en Hashem, en een oudere zus, prinses Iman.