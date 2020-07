NMBS lanceert in september app die drukte toont op trein

Via een app kan een reiziger meteen zien hoe drukbezet de trein is. Foto: mh

Met een app, die geïntegreerd is in de routeplanner, wil de NMBS reizigers kunnen waarschuwen voor overvolle treinen.

Tegen september, als de scholen opnieuw de deuren openen, wil de NMBS een app lanceren, waarmee reizigers op voorhand kunnen zien hoe drukbezet hun trein zal zijn. Dat heeft NMBS-ceo Sophie Dutordoir vandaag gezegd tijdens een hoorzitting in de Kamer. De lancering was eerst in november gepland, maar moet – ‘als alles goed gaat’ – reeds in september online, zei Dutordoir.

De NMBS wil daarmee tegemoetkomen aan reizigers die in coronatijden de trein vermijden uit schrik dat die overvol zou zijn. Met de app zullen reizigers tot tien minuten voor vertrek kunnen zien hoe drukbezet de trein is, zei Dutordoir. Via, bijvoorbeeld, een kleurcode zal de reiziger snel kunnen zien hoeveel volk reeds op de trein zit.

Tijdens de lockdown viel het aantal reizigers terug tot zo’n 90.000 per dag, waar dat er op normale dagen 923.000 zijn – een daling van meer dan 90 procent. Het herstel is ondertussen ingezet, maar precair. Eind juni telde de NMBS alweer zowat de helft van zijn normale reizigers.