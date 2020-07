Kanoverhuur aan Kampse kanaalkom

“Normaal hadden we de start voorzien bij het begin van de zomervakantie, maar door het warme weer en de vraag van sportievelingen die verkoeling zochten op het water zijn we enkele dagen eerder opgestart”, weet verhuurder Ayoub Imzri. Hij is een Kampenaar die geïnspireerd werd door een kanovaarder die hij regelmatig aan het trainen zag op hetzelfde kanaal. “Ik heb het gemeentebestuur en de plaatselijke Jachtclub gecontacteerd en die steunden mijn plan omdat het een meerwaarde is voor het watertoerisme in deze gemeente.” Geïnteresseerden kunnen een één-of tweepersoons kajak huren voor 1,2 of 3 uur. Ook grotere groepen kunnen reserveren. Voor wie onderweg wil picknicken wordt na afspraak aan de blauwe brug een tafel met stoeltjes voorzien. Reserveren kan via www.kajakverhuurleopoldsburg.be