De Rode Duivels spelen op woensdag 11 november (20u45) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een oefeninterland tegen Zwitserland, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag bekend. Later in die ‘week of football’ spelen de Duivels in het kader van de UEFA Nations League tegen Engeland (zondag 15/11 om 20.45u in Brussel) en Denemarken (woensdag 18/11 om 20.45u in Brussel).