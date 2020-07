Voetbalbond maakt kalenders provinciale reeksen bekend

Voetbal Vlaanderen heeft de kalenders voor komend seizoen in de provinciale voetbalreeksen bekendgemaakt. De Limburgse clubs starten - normaal gezien - in het weekend van 5 en 6 september aan de competitie 2020-21. In vierde provinciale C (reeks met zeventien clubs) worden in die eerste week meteen drie speeldagen afgewerkt.