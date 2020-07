Tongerse oplichtster Ilse L. met coke op zak aangehouden na achtervolging

Tongeren -

De 41-jarige Tongerse oplichtster Ilse L. zit sinds dinsdagavond weer in de cel. Na een achtervolging in Kasterlee heeft de lokale politie haar aangehouden. In haar auto lag een kleine hoeveelheid cocaïne. Er lopen momenteel negen dossiers tegen haar inzake oplichting, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen.