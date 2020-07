Vanaf het seizoen 2020-2021 telt 1B 1,5 stijger. De kampioen promoveert rechtstreeks en de tweede in het eindklassement neemt het op tegen de vijftiende van 1A in een rechtstreeks barrageduel. “Voor de toekomst van 1B is dit een goede zaak”, zegt Harm van Veldhoven, die dinsdag de hele dag bij de onderhandelingen van de Pro League betrokken was.