Halen -

Langs de gewestweg Hasselt-Diest in Halen is woensdagochtend een bom gevonden. Dat gebeurde bij werken voor de uitbreiding van het gasnet. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Het verkeer uit beide richtingen werd een tijdje omgeleid. Rond 10.30 uur was de weg opnieuw open.