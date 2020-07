Daniella Alvarez (32), die in 2011 tot mooiste vrouw van Colombia werd gekroond, krijgt heel wat positieve reacties op haar laatste Instagramvideo. Zo’n twee weken geleden werd haar linkerbeen geamputeerd na complicaties van een eerdere operatie, maar Daniella toont dat ze haar levenslust niet heeft verloren. “De moeilijkheden in ons leven doen er niet toe, we moeten veerkrachtig zijn!”, liet ze weten.