OPROEP. Eén op de tien jongeren laat zich behandelen met botox of fillers

Uit onderzoek van het Rotterdams universitair ziekenhuis Erasmus MC blijkt dat jongeren steeds vaker grijpen naar een botox- of fillerbehandeling. Het aantal is afgelopen jaar verdriedubbeld, waardoor bijna één op tien jongeren tussen 18 en 25 jaar zich tot een cosmetische ingreep laat verleiden. Plastische chirurgen zien ook in ons land een forse toename en wijzen met de vinger naar sociale media.