Chaos in uitgaansbuurt Knokke-Heist: politie moet bijstand vragen van andere korpsen om honderden jongeren naar huis te krijgen

Knokke-Heist -

In de uitgaansbuurt in Knokke-Heist liep het in de nacht van dinsdag op woensdag uit de hand: honderden jongeren, vooral Nederlanders, wilden er na het sluitingsuur van de cafés nog niet naar huis. De politie moest bijstand vragen van omliggende zones om de situatie onder controle te krijgen. “In de loop van de dag volgt er overleg met het gemeentebestuur”, klinkt het bij de politie.