Een 23-jarige Moldaviër hangt 20 maanden cel boven het hoofd voor verscheidene woninginbraken in Noord-Limburg. Samen met een kompaan kampeerde hij in een tent in een Pelts natuurgebied. Met de hulp van een jager wist de politie de twintiger te klissen.

Woensdag is de verdachte voor de rechter in Hasselt verschenen. Sinds eind februari zit hij in de cel. Het was een jager die de politie alarmeerde nadat hij op 26 februari in een Pelts natuurgebied een ...