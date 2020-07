Ontwerper Jacquemus neemt je mee naar zijn favoriete adresjes in Marseille

Op zoek naar een alternatieve en modieuze reisgids voor Marseille? De Franse ontwerper Simon Porte Jacquemus, de man achter het populaire label Jacquemus, heeft op Instagram zijn eigenzinnige adresjes gedeeld. Enkele filmpjes moeten alvast een voorsmaakje geven.

Simon Porte Jacquemus heeft op Instagram in drie posts zijn favoriete adresjes in de Franse havenstad Marseille opgelijst. De dertigjarige ontwerper groeide zelf op in Salon-de-Provence, op zo’n vijftig kilometer van Marseille, maar vertrok later naar Parijs om er op twintigjarige leeftijd zijn eigen label te beginnen. Nog steeds ruilt hij vanaf hij kan de soms grauwe grootstad in voor het zonnige zuiden en Marseille.

In zijn Mini City Guide, zoals hij het zelf noemt, geeft hij mee welke zijn favoriete hotels, restaurants, winkels, bezienswaardigheden en cafés/clubs zijn. Daarbij horen ook telkens enkele beelden en filmpjes die je meteen doen wegdromen.

De volledige lijst:

Restaurants: Yima, Mercerie, Épicerie L’Idéal, Chez Yassine, Chez Étienne, Chez Paul (Goudes), Pizzeria la Bonne Mère, Sepia, La Relève, Otto, Tuba, Le Bar des Amis, Chez le Belge, Chez Jeannot, Vanilla Noire, Bricoleur de Douceurs en Boulangerie Maison Saint-Honoré.

Winkels: Jogging, Maison Empereur, Maison Mère, Quartier des Antiquaires, Honoré, Librairie L’Odeur du Temps en Le Père Blaize.

Bezienswaardigheden: Notre-Dame de la Guarde, Calanque de Sormiou, Grand Roue de Marseille, Cité radieuse de Marseille, Niolon, Plage Malmousque, L’Estaque, Le Train de la Côte bleue en Taxi Bateau.

Nachtleven: Le Café de L’abbaye, Bar Gaspard, Viaghiji Di Fonfon, Le Bar sur la Mer en Baou.

Hotels: Les Bords de Mer, Hotel Maison Empereur, Le Petite Nice, Jogging Samena, Les Cabanons de Fonfon en Le Rhul.