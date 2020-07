Tanja Dexters vindt nieuwe uitdaging en gaat in zee met vastgoedmakelaar aan Costa Del Sol

Tanja Dexters heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Ze deelde op Instagram een foto waarmee ze aankondigt dat ze in zee gaat met ‘My dream properties’, een vastgoedmakelaar aan de Costa Del Sol.

“Let’s do this”, schrijft Tanja Dexters bij een zomerse foto op Instagram. De ex-miss België is op de foto duidelijk een contract aan het tekenen op een zonnig terras met zwembad. In het bericht tagde ze ook ‘My dream properties’, een vastgoedbedrijf gevestigd in Marbella in Spanje. Aan het roer van het bedrijf staan twee Vlamingen en binnenkort vervoegt ook Tanja Dexters het team als interieurdesigner.

“We zijn fier om onze samenwerking met Tanja Dexters en haar bedrijf voor interieurdesign ‘Your Choice by Tanja Dexters’ aan te kondigen”, staat er te lezen op de Instagrampagina van de vastgoedmakelaar. “Vanaf nu kunnen we onze klanten helpen om geweldige interieurs te creëren die passen bij alle budgetten.”