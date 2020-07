Binnenkort kan je bij ICI Paris XL live advies vragen vanuit je luie zetel

Twijfels over dat oogpotlood of het kleurtje van de oogschaduw? Bij cosmeticaketen ICI Paris XL krijg je voortaan online advies van een medewerker zonder dat je ook maar je huis moet verlaten.

De digitale service is niet nieuw. ICI Paris XL introduceerde het ‘live advies’ eerder al in Nederland, aldus RetailDetail. Maar nu is ook België aan de beurt. De ‘Go Instore’ geeft klanten de mogelijkheid om via de website in contact te komen met een medewerker van de keten. Via de knop ‘live winkelen’ krijg je een medewerker te zien, die alle vragen over de producten zal beantwoorden. En wie vreesde dat hij er zelf piekfijn moet uitzien: de klant wordt niet in beeld gebracht.

De dienst zal voorlopig enkel beschikbaar zijn voor Franstalige klanten maar zou op korte termijn ook uitgebreid worden naar Vlaanderen.