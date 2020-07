Kanye West deelt eerste beeld van de nieuwe sociale huizen die hij bouwt

Rapper en Yeezy-ontwerper Kanye West is in Calabasas, nabij de Amerikaanse stad Los Angeles, een sociale woonwijk aan het bouwen. Voor de tweede keer al weliswaar, want het project werd in augustus vorig jaar stilgelegd omdat hij niet over de nodige vergunningen beschikte.

Kanye West ging in augustus 2019 van start met de constructie van Yeezy Homes op zijn 120 hectare grote domein in Calabasas en had toen wereldkundig gemaakt dat hij er een sociale woonwijk wou optrekken. Er waren al bijna vijftig gebouwd toen de buren klacht indienden en de politie de werken stillegde. Hij werd uiteindelijk verplicht om de prototypes af te breken omdat hij de juiste vergunningen niet had.

Foto: Photo News

En nu is hij er dus voor de tweede keer aan begonnen. Op Twitter deelde hij een eerste foto van de werken die volop aan de gang zijn. Omdat hij nu over YZY SHLTRS spreekt in plaats van Yeezy Homes, wordt gedacht dat de huisjes - die zijn gemodelleerd naar de hut waar Luke en Anakin Skywalker in Star Wars op hun thuisplaneet Tattooine in woonden - zullen worden gebruikt om daklozen in op te vangen.