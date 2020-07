Woning van gezin in Oudsbergen afgebroken omdat huis onvergund was. “Wij wisten van niks”

Oudsbergen - De woning van een nieuw samengesteld gezin in Opglabbeek bij Oudsbergen is vorige week met de grond gelijk gemaakt. Het koppel dat er jarenlang woonde als in het paradijs wist niet dat het huis uit 1974 zonevreemd was.

De man en vrouw houden er ook financiële kater van 260.000 euro aan over, want de lening bij de bank zou gewoon doorlopen. Het stuk grond met enkele bomen op is nog geen 4.000 euro waard.

De man en vrouw huren nu een huis in Peer en zitten financieel en emotioneel aan de grond. Niemand heeft hen gezegd dat de woning niet vergund was en in landbouwgebied stond. Onmacht heerst bij het gezin in Oudsbergen.