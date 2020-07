Asos en Zalando weren Boohoo na klachten over ‘moderne slavernij’

Onder meer de bekende webshops Asos, Zalando, Next en Very verkopen (voorlopig) niet langer kleding van Boohoo. Dat gebeurt nadat een fabriek in het Engelse Leicester betrapt werd op “moderne slavernij”.

De online retailers Asos, Zalando, Next en Very hebben de kleding van Boohoo en dochterondernemingen PrettyLittleThing, Nasty Gal en BoohooMan van hun webshops verwijderd. Dat gebeurde nadat The Sunday Times bekend had gemaakt dat arbeiders in een fabriek in Leicester amper 3,89 euro per uur verdienen, vaak in erbarmelijke omstandigheden moeten werken en onvoldoende beschermd zijn tegen Covid-19. “Een geval van moderne slavernij”, klinkt het.

Zalando schrapte meteen alle verwijzingen naar Boohoo van zijn website en liet weten dat het zelf drastische maatregelen had genomen om het personeel te beschermen in deze coronatijden. “We verwachten van de labels waar we mee samenwerken dat ze dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen en we zullen afstand nemen van wie dat niet doet”, liet het bedrijf weten in een eerste reactie.

Boohoo kondigde ondertussen aan zelf een onderzoek in te stellen naar de feiten, maar het kwaad was al geschied. In een klap daalde de waarde van de aandelen van de retailer met 1,7 miljard euro. “We zullen niet aarzelen om de samenwerking met leveranciers die zich niet aan de regels houden stop te zetten”, liet de modegroep nog optekenen.