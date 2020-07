Van bootvluchteling tot killer van Lukaku

Soms komen dromen echt uit. Vraag dat maar aan Musa Juwara (18). In juni 2016 arriveerde de toen 14-jarige Gambiaan als bootvluchteling in Italië, zonder ouders. Vier jaar later scoorde hij zijn allereerste doelpunt in de Serie A. In Milaan tegen het Inter van Romelu Lukaku, dat de titeldroom nu definitief mag opbergen.