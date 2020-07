ESPN: “Ryder Cup gaat dit jaar niet door”

De Ryder Cup, het tweejaarlijkse golftoernooi waarin de Verenigde Staten het opnemen tegen Europa, gaat dit jaar vanwege de coronacrisis niet door, zo maakte sportzender ESPN bekend in afwachting van een officiële aankondiging van de organisatoren, die woensdag zou volgen. Het toernooi wordt verplaatst naar komend jaar.

De 43e editie van de Ryder Cup moest van 25 tot 27 september in het Amerikaanse Whistling Straits (Wisconsin) plaatsvinden. ESPN vernam echter uit goede bron dat het toernooi in 2021 zal worden gehouden en de President’s Cup in 2022.