Naomi Campbell: “We moeten nu vechten voor gelijkheid”

Topmodel Naomi Campbell heeft de digitale Paris Couture Week geopend met een indrukwekkende speech. De Britse riep onder meer op voor meer diversiteit en gelijkheid in de mode-industrie. “Ik hoop dat de Franse modeweek het begin is van een nieuw tijdperk”, zei ze vanuit haar huis in de Verenigde Staten.

“Het is belangrijk dat we de Black Lives Matter-beweging ondersteunen”, zegt Campbell. “De strijd om diversiteit en gelijkheid is niet nieuw: hij is al heel lang bezig in de maatschappij en de mode-industrie. En zelfs in 2020 hebben we nog een lange weg te gaan. Het is nu stilaan tijd om samen tegen ongelijkheid te vechten op onze werkplekken.”

Voor Campbell is de Parijse modeweek dan ook het ideale beginpunt. “We moeten nu de dialoog aangaan en doorgaan zolang het nodig is. Het is aan ons en aan u om alle identiteiten op onze aardbol bij de mode-industrie te betrekken. Het is tijd voor een meer rechtvaardige en gebalanceerde modewereld en dat op een permanente manier.”