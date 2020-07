Lufthansa legt regering deadline op voor steun aan Brussels Airlines

Het was even stil rond de financiële redding van Brussels Airlines. Maar eindelijk heeft moederbedrijf Lufthansa een datum voor nieuwe onderhandelingen: 10 juli. Dan willen de Duitsers een akkoord met de Belgische regering over de toekomst van de vliegtuigmaatschappij. Dat schrijft VRT NWS woensdag.

Door de coronacrisis bleven zo goed als alle vliegtuigen van Brussels Airlines aan de grond en 4.000 werknemers werden technisch werkloos. Sinds 15 juni kunnen steeds meer vliegtuigen opnieuw vertrekken maar dat is niet genoeg om de financiële put te dichten. En dus heeft de maatschappij steun nodig. Het Duitse moederbedrijf Lufthansa investeerde de voorbije jaren bijna een half miljoen euro maar vraagt nu dat de Belgische overheid bij springt om Brussels Airlines te redden.

Brussels Airlines zou minstens 290 miljoen euro nodig hebben om de crisis te overbruggen en de Belgische overheid is breidt te helpen door deels geld te lenen en deels ook te investeren in het kapitaal van Brussels Airlines. Maar de Duitsers blijven neen zeggen op de geëiste garanties van de Belgische regering.

Want de Duitsers willen geen toegevingen doen die de Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers niet verkregen hebben bij hun onderhandelingen. Zo gaat Lufthansa niet akkoord met de vraag om vetorecht te verlenen aan twee leden van de raad van bestuur. Lufthansa is ook bang voor spanningen als de deal met België teveel afwijkt van andere eerder akkoorden met andere bedrijven. België wil daarbovenop ook sancties als Lufthansa niet blijft investeren in Brussels Airlines en Brussels Airport in de toekomst. Vrijdag hopen de Duitsers een akkoord te kunnen bereiken met België.