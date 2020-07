WHO geeft nu toch toe dat corona verspreid kan worden via aerosolen

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft erkend dat er steeds meer bewijs is dat het coronavirus kan worden verspreid door kleine deeltjes die in de lucht zweven. “De luchttransmissie kon niet worden uitgesloten in drukke, gesloten of slecht geventileerde omgevingen”, klinkt het. Als het bewijs wordt bevestigd, kan dit de richtlijnen voor binnenruimten beïnvloeden.

In een open brief ondertekend door meer dan 200 wetenschappers wordt de WHO ervan beschuldigd de mogelijkheid van verspreiding via de lucht te hebben onderschat. De WHO heeft tot nu toe gezegd dat het ...