Het aantal vacatures in Vlaanderen bevindt zich weer op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Als deze trend zich voort kan zetten, dan zijn we opnieuw op het goede spoor met onze arbeidsmarkt”, zegt ze.

Bedrijven en organisaties meldden in juni in totaal 21.355 vacatures rechtstreeks aan bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan in mei van dit jaar en nagenoeg evenveel ...