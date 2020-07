(COLUMN) Hasselt dolt

Runkst

Hasselt - Jan-Willem Smeyers schrijft een column over het dagelijkse leven in Hasselt.

Ik rijd door de Maastrichterstraat. Langs allerlei plekken met veel smaak. U kent ze wel, toch? Ter hoogte van boekhandel Grim blijf ik even staan. Een berichtje. Terwijl ik mijn telefoon uit mijn zak vis, kijk ik naar een vijftal tienermeisjes. Ze staan voor het Stadsmus en hebben geweldig veel pret, zo lijkt het. Ze springen in het rond, kakelen als kippen, laten zich vallen op de stoep en doen handstand tegen een lantaarnpaal. Ik kijk geamuseerd toe. Eén meisje doet niet mee. Zij filmt alles met haar slimme foon.

Twee iets oudere vrouwen bekijken het tafereel hoofdschuddend van aan de overkant van de straat. Een andere voorbijganger gromt iets negatiefs. Zelf hou ik wel van wat gekheid en animo in de anders zo voorbeeldige centrumstraten van onze stad. De meisjes blijven bovendien voorbeeldig op afstand. Dus voor mij mocht de show nog wel even duren. Maar helaas … het is alleen voor het filmpje. Eenmaal dat is ingeblikt, ploffen de dames neer op en rond de bank voor de oude Herkenrode-kazerne. Ze nemen nu allemaal een scherm voor hun neus en hebben nog een tijdje kwetterend plezier met hun gekke stoten van daarnet.

Op zich zie ik jongeren liever het omgekeerde doen: een half uur gek doen, dansen, dollen, actief bezig zijn. En dan een paar momentjes op hun scherm. Maar anderzijds: deze jonge mensen zijn wel creatief bezig. Ik heb geen idee met welke app ze iets aan het maken zijn en waar ze het allemaal posten. Maar het is in mijn ogen hoe dan ook een vorm van kunst. Ze doen toch, minstens in zekere zin, iets productiefs met hun tijd. Ze doen het samen. Ze hebben pret. Zonder iets of zichzelf te beschadigen. Heel veel meer verwacht ik eigenlijk niet van pubers. En dus glimlach ik in het voorbijrijden naar één van de meisjes. Ze kijkt verlegen naar beneden.

“Doe maar liever lekker gek, zoals daarnet,” denk ik. Maar ik zeg het natuurlijk niet luidop. Dan durven ze al helemaal niet meer heel eventjes mild uit de bol gaan. Plingplong … Alweer mijn telefoon. Dat is waar: daarom was ik in de eerste plaats blijven staan.

Ik lees: “Vanavond een pintje en een goeie babbel?”

Ik glimlach en fiets verder. En wij volwassenen? Durven wij gek doen, vrij spreken over onze gevoelens, dollen en dansen in het midden van de stad? Zonder ons eerst een heel klein beetje te bedwelmen met een pintje? En mogen we dat dan van onze volwassen stadsgenoten: gek doen? Mijn glimlach wordt breder en breder. Ik kijk naar de mensen in de straten waar ik door fiets. Ik zie ze dansen en dollen met elkaar, helaas alleen in mijn verbeelding. Maar ook daar beleef ik al heel wat plezier aan. En intussen schuifel ik swingend heen en weer op mijn zadel, zachtjes zingend tussen mijn glimlachende lippen door.