In het Hongaarse Kaposvár is William Peters tweede geëindigd op het Europees kampioenschap quadrathlon sprint. Quadrathlon wat? Quadrathlon is een triathlon, waarbij na het zwemmen en het fietsen, maar voor het lopen nog gekajakt wordt. De oudere broer van de olympische kajakkers Artuur en Hermien moest in bloedhete omstandigheden enkel de lokale Hongaarse favoriet Ferenc Csima voor zich dulden.