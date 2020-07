Jessa in Hasselt heeft een project lopen waarbij door middel van een autopsie gezocht wordt naar de precieze doodsoorzaak van Covid-19-patiënten. Al bij twintig overleden patiënten werd een zogenaamde minimale invasieve autopsie uitgevoerd, met als doel de ziekte beter te begrijpen.

