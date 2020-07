De nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin wordt beschuldigd van verkrachting. De zaak werd vorige maand - toen hij nog minister van Begroting was - heropend. Ook de topadvocaat Eric Dupond-Moretti die minister van justitie werd, komt in opspraak wegens seksisme.

Darmanin zou in 2009 een partijgenote seksueel hebben lastig gevallen en ook verkracht. Hij zou haar geholpen hebben in ruil voor seksuele diensten. De minister werd nog niet officieel in beschuldiging ...