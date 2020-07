Vincent Mannaert na vertrek uit raad van bestuur Pro League: “Het kan niet dat je genomen beslissingen nadien weer in vraag stelt”

Club Brugge verkoos dinsdag om zich niet kandidaat te stellen voor een nieuw bestuursmandaat binnen de Pro League. “Wij wilden een signaal geven, omdat het wat ons betreft opnieuw over inhoud moet gaan”, lichtte algemeen directeur Vincent Mannaert dinsdag toe.

In een uitgebreide e-mail liet Mannaert aan de vooravond van de verkiezingen weten het onderlinge gekibbel en de achterkamertjespolitiek binnen de Pro League beu te zijn. Club Brugge mist een gebrek aan leiding en richting binnen de belangenvereniging van de profclubs, aldus de directeur van blauw-zwart. Die pijnpunten kwamen vooral tot uiting in de recente discussies omtrent de tv-rechten en de verdeelsleutel, de competitiestop na 29 speeldagen in het kader van de coronacrisis en de competitieformats.

“Door ons niet kandidaat te stellen, hebben we een signaal willen geven. Wat ons betreft moet het opnieuw om de inhoud gaan. Er is een nieuwe raad van bestuur verkozen, die moet het nu maar waarmaken. Er is genoeg over gezegd en geschreven. Nu moet er een nieuwe start gemaakt worden. We moeten ons heruitvinden, anders kan je deze ‘belangenvereniging’ beter ontbinden”, aldus Mannaert, die het heeft over “immobilisme” wegens een gebrek aan “visie en een concreet beleidsplan”.

De ontwikkelingen van de voorbije weken spreken wat dat betreft voor zich, zegt Mannaert. “Je kan niet blijven kibbelen over elk klein punt. Het kan ook niet dat je genomen beslissingen nadien terug in vraag stelt. Zo kom je in immobilisme terecht. Er zijn nochtans heel veel gemeenschappelijke belangen voor alle clubs. Beslissingen moeten genomen worden in het voordeel van iedereen. Laat ons dus ophouden met het te hebben over de kunstmatige kloof tussen G5 en K11.”

“We staan namelijk voor grote uitdagingen, te beginnen met hoe het Belgisch voetbal met het coronavirus omgaat. We spelen niet alleen voetbal op de planeet België, het is een internationaal gegeven. En er is absoluut toekomst”, gaat Mannaert voort. “Dat blijkt uit de prestaties van onze Rode Duivels, maar ook uit de prestaties van de Belgische clubs in Europa. We bieden meer jongens uit de eigen opleiding kansen. Ook onze maatschappelijke projecten zijn een absolute sterkte. We hebben zoveel drijvende kracht en potentieel, maar we moeten er wel iets mee doen. Daarvoor moeten we de individuele belangen opzijzetten. Dat moet de boodschap zijn, het momentum is nu daar.”

Voor Mannaert begint de “operatie schoon schip” best met een doorlichting. Daarvoor kreeg de nieuwe raad van bestuur dinsdag al een mandaat voor een jaar. “Maar het zal best door externe partijen gebeuren, want zelf bleken we er niet toe in staat.”