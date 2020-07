Christian Benteke kan nog eens scoren voor Crystal Palace, maar iedereen heeft het over heerlijke omhaal van Danny Welbeck

Rode Duivel Christian Benteke heeft de weg naar doel nog eens gevonden in de Premier League. Voor zijn club Crystal Palace mocht hij starten tegen Chelsea - zijn tweede basisplaats op rij. De lange aanvaller, die een goede partij speelde als aanspeelpunt, stond twintig minuten voor tijd op de goede plaats om een lage voorzet van Patrick van Aanholt in doel te duwen. Voor Benteke is het nog maar het tweede competitiedoelpunt van het seizoen.

Crystal Palace verloor wel met 2-3 nadat Olivier Giroud vroeg in de match geprofiteerd had van een blessure bij Gary Cahill om de openingstreffer aan te tekenen - tot frustratie van de thuisploeg. Christian Pulisic verdubbelde even later de score met een rake knal in de korte hoek. Nog voor rust scoorde Wilfried Zaha met een hard afstandsschot de aansluitingstreffer.

Na rust leek Tammy Abraham de match helemaal op slot te doen, maar een minuut later sloeg Crystal Palace alweer terug via Benteke. De Rode Duivel had zich eerder in de match ook al laten opmerken met een kopballetje dat al bij al makkelijk gepakt kon worden door Chelsea-doelman Kepa.

In blessuretijd kwam Palace nog heel dicht bij de 3-3, maar een kopbal van Andros Townsend raakte de paal en Kurt Zouma kon met een tackle op het allerlaatste moment nog ingrijpen toen Benteke ineens afgezonderd werd voor doel.

Heerlijke omhaal van spits die al bijna twee jaar droog stond

In de degradatietopper tussen Watford en Norwich deed die andere Rode Duivel, Christian Kabasele, een goede zaak. Kabasele, die de hele match in de basis stond, won met Watford met 2-1 dankzij een geweldige omhaal van Danny Welbeck. De voormalige spits van Manchester United en Arsenal was na een zware enkelblessure op zijn 29ste helemaal uit beeld verdwenen. Zijn laatste Premier League-goal dateerde al van bijna twee jaar geleden.