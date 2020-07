Fruitteler wil seizoensarbeiders langer aan het werk om heropflakkering corona te voorkomen

Heusden-Zolder - Een fruitteler uit Heusden-Zolder vraagt de verlenging van de maatregel om seizoensarbeiders langer aan het werk te mogen houden. Dat is nodig, zegt hij, om minder internationaal verkeer van mensen te hebben en zo de heropflakkering van het coronavirus tegen te houden.

Zoals u net al hoorde moest een regio in Spanje in lockdown gaan na besmettingen op fruitplantages. Ook bij de aardbeienkweker zit de schrik er goed in. Hij doet een beroep op seizoensarbeiders en asielzoekers. De asielcentra in Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg kregen al af te rekenen met uitbraken van het coronavirus. De boer heeft maatregelen genomen. Het werken in de plantage gebeurt veilig. Dat konden we zelf vaststellen.