Wetenschappers: “Coronavirus was al langer in sluimertoestand wereldwijd verspreid”

Het coronavirus zou dan toch niet in 2019 in China ontstaan zijn, dat zeggen enkele wetenschappers van de universiteit van Oxford aan de krant The Telegraph. “Net als veel andere virussen kan het al in sluimertoestand over de hele wereld verspreid zijn geweest, wachtend op de ideale omstandigheden om uit te breken.”

Vorige week al maakten Spaanse autoriteiten bekend dat het coronavirus al in maart 2019 in het afvalwater aanwezig was. Negen maanden voor het dus in China opdook. Ook in Brazilië en Italië werden soortgelijke ontdekkingen gedaan.

“Ik denk dat het virus hier al langer was”, zegt epidemioloog Tom Jefferson aan de Britse krant The Telegraph. “Het was een sluimerend virus dat vooral gewacht heeft op de juiste omgevingsfactoren om uit te breken.”

Dat is ergens ook goed nieuws, want virussen die opduiken wanneer de omstandigheden goed zijn, kunnen ook verdwijnen. “Waar is Sars naartoe? Het is gewoon verdwenen. We moeten daarom de ecologie van virussen beginnen te bestuderen. Onder welke omstandigheden floreren ze, ontstaan ze en muteren ze?”

Daarbij heeft Jefferson ook kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie die beweert dat het virus wordt overgedragen door druppeltjes. “Er zijn geïsoleerde uitbraken die onder deze theorie niet standhouden. Wat meer blijkt, is dat het virus in groten getale aanwezig is in het afvalwater en dat mensen niet consequent hun handen wassen.”