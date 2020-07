Aanduiding nieuwe gouverneur muurvast, N-VA eist gouverneurschap op

Heusden-Zolder - N-VA-Limburg blijft de post van gouverneur opeisen. Dat heeft N-VA-boegbeeld Steven Vandeput in een gesprek met onze redactie gezegd.

De partij verwacht een knieval van de CD&V, die vindt dat ze recht heeft op het gouverneurschap omdat de CD&V bij de provincieraadsverkiezingen de grootste was. De zaak zit met andere woorden muurvast. In het Vlaams parlement kreeg bevoegd minister Bart Somers bakken kritiek over zich heen, omdat hij er maar niet in slaagt drie nieuwe gouverneurs te benoemen in Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. “Onbehoorlijk bestuur”, klinkt het steeds luider, “waarmee de Vlaamse regering zelf het bewijs levert dat de provincies overbodig zijn”.