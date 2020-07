Genk - De jeugdkampen zien er deze zomer iets anders uit: met een bubbel van maximum 50 leden en met extra aandacht voor de hygiëne.

Chiro Bokrijk heeft het bivak in twee gedeeld. De jongste groepen mochten vorige week op kamp, nu is het aan de ouderen. Zij mogen dit jaar maar vijf dagen op kamp in plaats van de normale 9 dagen. De leden hopen dat volgend jaar alles weer zoals normaal kan verlopen.