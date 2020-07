TIPS. Klinken met roze porto en een jarige matroos

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Klinken met roze porto

Nog op zoek naar een originele, lichte cocktail als aperitiefje? Offley Porto heeft met Clink twee dranken uit die je lekker combineert met een tonic naar keuze. De witte drank is gemaakt met een blend van witte druiven en bevat toetsen van steenvruchten en bloemen. De roze bundelt druivenrassen zoals de tinta barocca, rode vruchten en lichte, bloemige toetsen. Te koop in de supermarkt voor de aanbevolen prijs van 13,99 euro (75 cl).

Foto: Offley Porto

Op reis naar Santa Cruz

Reizen naar de Verenigde Staten zit er nog niet in, maar in gedachten ga je heen waar je maar wil. Het Zweedse label Weekday heeft een zomerse lijn opgehangen aan de relaxte vibe in het Californische Santa Cruz en doet dat met het gelijknamige skate- en surfmerk. Denk aan comfy stuks zoals jurken en shirts met tie dye-print en casual shirts met het iconische ‘Screaming Hand’, die je zowel draagt naar het strand of op je board. Vanaf 8 euro voor een paar sokken.

Foto: Weekday

Matroos viert feest

En als je toch helemaal in de sfeer van zon, zee en strand bent, kun je er misschien nog een mooie matroos bijkrijgen in je gedachten. Hoewel: als je stiekem de nieuwe Le Male-geur van Jean Paul Gaultier in zijn strandtas schuift, wordt die sailor man gewoon werkelijkheid. Weetje: het parfum bestaat 25 jaar en de matroos heeft het tot kapitein geschopt. In de zwarte torso-flacon zit zwoele kardemom gebundeld, samen met lavendel, vanille, houterige toetsen en oriëntaalse kruiden. Vanaf 6 juli bij Planet parfum, vanaf 1 augustus ook in andere parfumerieën. Prijs: 75,75 euro (75 ml).

Belgische mode in Brussel

De Belgische ontwerpster Nathalie Vleeschouwer, die zelfzekere dames met haar creaties subtiele elegantie wil meegeven, heeft er een nieuwe winkel bij in onze hoofdstad. Leuk weetje: ook deze nieuwe shop is ingericht door haar man, Jan Bevernage, die eerder ook de interieurs van de winkels in Antwerpen, Lier en Knokke voor zijn rekening nam. Waar je moet zijn: Ernest Allardstraat 8, 1000 Brussel (Zavel). Open van woensdag tot zondag van 11 uur tot 18.30 uur. www.nathalievleeschouwer.be