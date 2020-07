Pakkend afscheid van zusjes die door mama om het leven werden gebracht

In het crematorium van Gilly (Henegouwen) is dinsdagochtend afscheid genomen van Orphée (2) en Cérès (7) uit Hantes-Wihéries. De twee meisjes zijn vorige week door hun mama omgebracht. De vrouw was al een tijdje depressief. Ook Thybald (9), het derde kind uit het gezin, werd neergestoken. Hij kon worden gered.

LEES OOK. Lerares doodt twee van haar kinderen: “Ze leefde voor haar kinderen”

De uitvaart vond plaats in intieme kring, zoals papa Bertrand had gevraagd. De familie had gevraagd om bloemetjes buiten of ...