Banden met Epstein komen Deutsche Bank duur te staan, boete van 133 miljoen euro

Deutsche Bank is door de bankentoezichthouder in New York veroordeeld tot een boete van omgerekend 133 miljoen euro. Het New York State Department of Financial Services (DFS) beschuldigde de bank van zware schendingen van de regels in de omgang met de intussen overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. “Het was een fout om in 2013 Epstein als klant aan te nemen”, deelde de bank al mee. Epstein zou jarenlang minderjarige meisjes seksueel misbruikt hebben, en pleegde vorige zomer zelfmoord in een gevangeniscel.