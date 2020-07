Atlete en zoontje worden uit auto gesleurd door politie: “Omdat we zwart zijn”

Ophef in Groot-Brittannië. Atlete Bianca Williams (26) werd er samen met haar vriend Ricardo dos Santos, een Portugese sprinter, uit hun auto gesleurd door de politie. Volgens het koppel zelf enkel en alleen omdat ze zwart zijn en in een dure auto rondreden. “Ik ben er nog altijd niet goed van”, aldus de Europese kampioene op de 4x100 meter.

Het incident vond plaats in een Londense wijk met relatief hoge criminaliteitscijfers. Williams en Dos Santos reden in een zwarte Mercedes rond wanneer ze aan de kant gezet werden door een stel agenten. De Portugees draaide zijn raam open en vroeg wat er aan de hand was, waarop hij uit de wagen werd gesleurd. Williams, die het hele voorval filmde, kon haar ogen niet geloven maar werd op haar beurt uit de auto gehaald. En dat terwijl hun zoontje van drie maanden er nog in zat.

Na afloop deden de atleten hun verhaal bij verschillende Britse kranten. Volgens Williams en Dos Santos zeiden de agenten dat ze aan de verkeerde kant van de weg reden en dat er een cannabisgeur uit de wagen kwam. Er werd ook gezocht naar wapens. “Het was gewoon waanzin”, aldus de Britse sprintster tegen The Telegraph.

Wanneer er gevraagd wordt waarom de wagen in de eerste plaats werd tegengehouden, zijn de twee heel duidelijk. “Omdat een zwarte man een dure auto bestuurde”, aldus Williams. “En die was dan ook nog eens helemaal zwart. Ik ben er zeker van dat als hij (Dos Santos, red.) niet zwart was geweest, dan stonden we hier nu niet. Maar dat is spijtig genoeg de wereld waarin we leven.”

De Londense politiek reageerde door te stellen dat het de beelden van het incident had bekeken en dat het “blij” was dat er zich geen fouten gemaakt worden door de agenten.