Pro League-voorzitter Peter Croonen: “Hoop dat de discussie rond het format nu voorbij is”

Zestien ploegen, verkorte play-offs voor Europese tickets en mogelijk twee dalers. Zo zal het seizoen er volgend seizoen uitzien. Cercle Brugge probeerde nog de weg van de minste weerstand te bewandelen door een format met 18 ploegen ter stemming voor te leggen, maar de vereiste tweederdemeerderheid werd dinsdag niet gehaald. “Ik hoop dat de discussie nu voorbij is”, sprak Pro League-voorzitter Peter Croonen.

Cercle Brugge stelde nog een competitieformule met 18 ploegen voor om Waasland-Beveren, OHL en Beerschot aan boord te halen in 1A, maar daar was geen draagvlak meer voor. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) besliste immers dat de Pro League correct gehandeld had. “De conclusie was dat de beslissingen die we namen op 15 mei proportioneel waren gezien de coronacrisis en ook het dichtst lagen bij de reglementen en de sportieve logica”, zegt Croonen. “Bovendien, dat is een belangrijk argument, wat als de pandemie opnieuw opspeelt? Dan oordeelde de BMA dat een competitie met zestien ploegen makkelijker af te werken is dan een competitie met achttien teams.”

Het is nog even wachten op het vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), waar Waasland-Beveren zijn laatste hoop in stelt. De uitspraak zou eerstdaags vallen. “We willen dus niet vooruitlopen op de zaken, maar we denken dat ook daar bekrachtiging zal volgen van de beslissingen genomen op 15 mei. Dan kan er eindelijk een punt achter het seizoen gezet worden. Dat is goed. Ik heb zin in het nieuwe seizoen. Dat er snel opnieuw een bal mag rollen op het gras.”

Op 15 mei werd beslist om na 29 speeldagen een punt te zetten achter het voetbalseizoen, met inachtname van de sportieve gevolgen van het klassement op dat moment. Club Brugge werd uitgeroepen tot kampioen, Waasland-Beveren tot degradant. “We zijn nog teruggekeerd naar een discussie ten gronde, maar ik hoop dat die na vandaag voorbij is. Het is heel jammer voor Waasland-Beveren dat de club het sportief niet kan uitvechten, maar in de coronaomstandigheden moesten we knopen doorhakken. OHL en Beerschot zullen gelukkig wel sportief kunnen uitvechten wie volgend seizoen in 1A zit.”

Pro League gaat eigen werking doorlichten: “Signaal van Mannaert is aangekomen”

De raad van bestuur van de Pro League heeft dinsdag ook het mandaat gekregen om een nieuwe beleidsstrategie en -visie voor de vereniging van professionele voetbalclubs uit te denken. De organen en de werking van de Pro League zullen doorgelicht worden. “Het signaal dat Vincent Mannaert maandag gaf, is aangekomen”, reageerde CEO Pierre François van de Pro League.

Bedoeling is om de eigen werking grondig te evalueren om uiteindelijk tot een nieuwe visie te komen voor de Pro League. Het gaat onder meer om corporate governance en dus zal er bestudeerd worden of er onafhankelijke bestuurders toegevoegd moeten worden aan de raad van bestuur. “Het wordt een allesomvattende oefening die we met veel verantwoordelijkheidszin moeten opnemen. We zullen ons in dat proces laten begeleiden door externen om uiteindelijk te komen tot een grotere eensgezindheid binnen de Pro League”, aldus Peter Croonen, voorzitter van de Pro League. “Dat er tegengestelde belangen zijn in een voetbalcompetitie is logisch, maar we moeten streven naar meer eensgezindheid binnen de Pro League op een aantal thema’s.”

Maandag gaf Vincent Mannaert een duidelijk signaal aan de Pro League door zijn mandaat ter beschikking te stellen. De achterkamertjespolitiek beu en zelfs gefrustreerd, zo gaf hij aan in een uitgebreide mail. “Hij heeft een signaal willen geven. Er liggen meerdere redenen aan de oorzaak”, aldus Croonen, die evenwel verzachtende omstandigheden ziet. “Het is een moeilijke periode geweest. Op alle vlakken zette de coronacrisis ons voor een enorme uitdaging. Maar er waren ook ingewikkelde dossiers rond de tv-rechten en verdeelsleutel, alsook het fiscaal-sociaal statuut. Er is veel op korte tijd moten passeren, waarbij er niet altijd de vereiste meerderheden waren of het niet makkelijk was om die te vinden. Het is een slopende periode geweest.”

Ook Pierre François heeft begrip voor de beslissing van Mannaert. “Het is een signaal dat we niet mogen negeren, maar je mag ook niet vergeten wat we dit seizoen hebben gerealiseerd”, aldus de Pro League-CEO, die het matchfixingschandaal, de uitbreiding van de Super League, de oprichting van clearinghouse, het tv-rechtendossier en de coronapandemie als voorbeelden aanhaalde. “De meeste van die dossiers zijn heel goed afgehandeld. Ik wil het seizoen niet verbloemen, we hebben ook imagoschade geleden. Maar dat is misschien omdat we niet genoeg uitleggen wat we doen. We zijn ons bewust van die mindere communicatie. Het is onze ambitie om ons beter verstaanbaar te maken, zodat we niet als een zwart schaap worden afgeschilderd.”